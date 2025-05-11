Sahte Güneş Gözlüklerine Dikkat Edin!

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kızıloğlu, “Gözlüğün belli standartlara göre imal edilmiş olması lazım. Üzerinde güvenlik ve kalite standartlarına sahip olduğunu gösteren CE belgesi gibi ibareler ve sertifikalı olmalı.” diyor. Ultraviyole (UV) ışınların blokajının gözlük seçiminde en önemli unsur olduğunu vurgulayan Kızıloğlu, “Işınları yüzde 100 bloke ettiğini gösteren ‘UV 400’ ibaresi olması gerekiyor.” ifadelerini kullanıyor. Kızıloğlu, sahte güneş gözlüklerinin ışınlardan korumadığını ve sadece renkli bir cam olduğunu belirtiyor. Ayrıca, UV ışınlarının hem kısa dönemde hem de uzun dönemde göze olumsuz etkiler yaptığını kaydederek şöyle ekliyor: “Uzun dönemde göz merceğimize katarakt yapabiliyor. UVA ışınları retinaya kadar ulaşabiliyor. Bunlar gözün A tabakası yani ışığı algılayan retina tabakasında hasara sebep olabiliyor ve birikici bir zararlı etkiye sahip.”

SAHTE GÖZLÜKLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Güneş gözlüğü takmanın önemi büyük ama sahte gözlüklerin göze ekstra zarar verdiğini ifade eden Kızıloğlu, “Kalitesiz cam kullanıldığından bulanık görüleceği için en başta zaten bir göz yorgunluğu hissedilecektir. Taktıktan bir süre sonra baş ağrısı, mide bulantısı olabilir. Hiçbir koruma da sağlamayacağı için yaşam kalitesi düşecektir.” diye iletiyor. Kızıloğlu, özellikle çocuklarda sahte gözlük kullanımının görme gelişimini olumsuz etkileyebileceğini ve “Dikkat eksikliği gibi problemlere sebep olabilir. Özellikle buna dikkat etmemiz lazım. Onlara güvenilir optik mağazalarından ve gerekli sertifikalara sahip gözlükleri kullandırmalıyız.” ifadeleriyle vurguluyor.

UV IŞINLARININ TEHLİKELERİ

Kızıloğlu, yüksek enerjide UV ışınlarının UVA, UVB ve UVC olarak üçe ayrıldığını belirtiyor. “UVC ışınları zaten ozon tabakası tarafından bloke ediliyor ve dünyaya ulaşmıyor. Bize zarar veren UVB ve UVA. Bunlar güneş gözlüğü tarafından yüzde 100 filtrelenmeli. Çünkü göz çevresinde ve yüzeyinde tümörlere, kanserlere sebep olabilir. Katarakt ve retina hasarı yapabilir.” diyor. Bunun yanı sıra, “UVA, UVB’yi yüzde 100 bloke eden, bunu da UV400 veya CE ile belgeleyen gözlükleri seçmemiz lazım.” hatırlatmasında bulunuyor.

POLARİZE CAMLARIN AVANTAJLARI

Kızıloğlu, polarize camın yansımaları süzdüğünü ve “özellikle uzun yol şoförlerinde veya denizden yansıyan ışınları süzdüğü için balıkçılarda daha iyi bir görme sağladığını” dile getiriyor. Gözlüğün sahte olup olmadığını anlamanın belli yöntemleri bulunduğunu da aktaran Kızıloğlu, “Çerçeve kalitesinden anlaşılabilir. Hafif kırılgan gözlüklerin sahte gözlük olma şansı yüksek. Onun dışında iki cam arasında renk tonu farkı varsa, gözlüğü gözüne takıp denediğinde bulanık gösteriyorsa, yansımalı gösteriyorsa, bunlar aslında işaretleri ama en önemlisi sertifika, başka türlü kesin olarak anlaşılamaz.” şeklinde açıklıyor.

CAM RENKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

Kızıloğlu, cam renginin UV korumasıyla ilişkili olmadığını vurgulayarak, “Güneş gözlüğünün nerede kullanılacağına göre çeşitli renklerin tercih edilebileceğini” belirtiyor. “Araba kullananlarda daha çok gri, yeşil veya kahverengi öneriyoruz. Trafik ışıklarında bozulma ve renk değişikliği olmadan görmemizi sağlıyor.” diyen Kızıloğlu, kayak yapanlar için mavi ışığı iyi süzen amber rengi tercih edilebileceğini ekliyor. Ayrıca, gözlük camının siyah gibi koyu bir renk olmasının UV’den koruduğunu göstermediğini belirten Kızıloğlu, sahte bir güneş gözlüğü kullanıldığında, koyu rengin göz bebeklerinin büyümesine sebep olabileceği ve bunun da zararlı ışınların göze daha fazla geleceğini ifade ediyor.