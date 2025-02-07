Sahte İçki Can Almaya Devam Ediyor

SAHTE İÇKİ KABUSU GERİ DÖNDÜ

Sahte içki vakaları baş göstermeye devam ediyor. Ankara ve İstanbul’da toplamda 67 kişi sahte içkiden dolayı yaşamını yitirdi. Ankara Valisi Vasip Şahin, şehirde son dönemlerde sahte içki tüketimi nedeniyle 33 kişinin hayatını kaybettiği, ayrıca 20 kişinin hastanelerde yoğun bakımda tedavi edildiği bilgisini paylaştı. Sahte içki ile ilişkili olarak haklarında işlem yapılan 32 kişiden 13’ünün tutuklandığı öğrenildi. Vali Şahin, 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiğini, bunun 62 tonunun Düzce ve Konya’dan, yaklaşık 40 tonunun ise il sınırları içinde bulunduğunu açıkladı. “Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır,” diyen Şahin, kaçak alkol üreten ve satan 32 şahsa işlem yapıldığını, 13’ünün tutuklandığını, 17’sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtti.

İSTANBUL’DA DA CAN KAYIPLARI ARTMAKTADIR

Sahte içki sorunları, İstanbul’da da devam ediyor. Megakentte 1 Ocak’tan itibaren toplamda 34 kişi sahte alkol sebebiyle yaşamını yitirdi. İstanbul Valiliği, bu tarihten bu yana gerçekleştirilen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konulduğunu, sahte ya da kaçak alkol satan 64 işletmenin ruhsatlarının iptal edilerek kapatıldığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda başlatılan adli süreçlerin sürdüğü de bildirildi. Geçen yıl toplamda 302 ton sahte alkole el konulduğunu hatırlatan valilik, “Vatandaşlarımızın kaçak ya da sahte alkole karşı azami hassasiyet göstermeleri, şüpheli durumları ise vakit kaybetmeden 112’ye ihbar etmeleri hayati önem taşımaktadır,” ifadesini paylaştı.

SAHTE İÇKİYİ ANLAMAK İÇİN İPUÇLARI

Sahte içkinin sadece kokusundan veya tadından anlaşılmadığına dikkat edilmelidir. Uzmanlar, açık gelen şişelerden şüphe edilmesi gerektiğini vurguluyor. Gerçek alkolün belirli bir fiyat aralığı olduğuna dikkat edilmesi ve normalden daha ucuz olan ürünlere temkinli yaklaşılması öneriliyor. Ambalaj ve etiketlerde farklılıklar, bulanık yazılar, eğri etiketler sahte olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, Türkiye’de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü olmalı; bandrolsüz veya sahte görünen ürünler tehlike yaratıyor. Şişenin kapağının gevşek veya orijinaline göre farklı olması, şişenin malzemesinin kalitesi de dikkat edilmesi gereken noktalar arasında. Güvenilir ve lisanslı satıcılardan alım yapılması öneriliyor.

SAHTE İÇKİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

GİB’in mobil uygulaması, alkol ürünlerini izlemek için barkod okutmaya olanak tanıyor, bu sayede konsum edilen alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Sahte içki, içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasıyla oluşturuluyor. Metil alkolün zehirleme etkileri dikkate alındığında, bu tür içeceklerin tehlikeli olduğu ortaya çıkıyor. Metil alkol, 10 mililitre kadar küçük bir miktarının bile kalıcı körlüğe sebep olabileceği belirtiliyor. Zehirlenme belirtileri arasında bilinç kaybı, baş dönmesi ve uyku hali yer alıyor. Tüketilen sahte içkinin belirtileri genellikle 10 saat sonra görünmeye başlıyor.

ÖLÜME SEBEBİ OLABİLİYOR

Metil alkol zehirlenmesinin tedavi edilmemesi ya da geç kalınması durumunda sonuçlar ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenle, metil alkol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir sağlık sorunu olarak değerlendirilmelidir ve bu tür ürünlerden kesinlikle uzak durulması öneriliyor.