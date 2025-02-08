Sahte İçki Can Almaya Devam Ediyor

HAYATINI KAYBEDEN KAZAKİSTANLI SAMAT İMANBEKOV

İstanbul Esenyurt’ta bir grup arkadaşıyla yemek yediği mekandan satın aldığı sahte içkiyi bir berberde içen Kazakistanlı Samat İmanbekov, hayatını kaybetti. Valilikler tarafından yapılan açıklamaya göre, bu olay içinde İstanbul ve Ankara’da toplam 103 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilmişti. Olay, 6 Şubat tarihinde Esenkent Mahallesi’nde bir berberde gerçekleşti.

RESTORANDA YEMEK VE İÇKİ ALIMI

Samat İmanbekov, her zaman traş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B.’yi yemek yemeye çağırdı. Üç arkadaş, aynı mahalledeki bir restorana gidip yemek yedikten sonra alkol tüketti. Yemekten sonra kalkıp restorandan yanında içki şişesiyle ayrılan İmanbekov, arkadaşlarına ertesi gün traş olmak için geleceğini ve içkiyi burada beraber içebileceklerini söyledi.

TRAFİK KAZASI VE SONUCU

Ertesi akşam saat 21.00’de berbere giden İmanbekov, yanında getirdiği içkiden de içmeye başladı. Bir süre sonra uyuduğunu belirten İmanbekov, yere uzandı. Berberde çalışan Ali Haydar K. ve Adnan B., İmanbekov’u uyandırmaya çalıştı, ancak nefes almadığını fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmanbekov’un hayatını kaybettiğini açıkladı. Berber çalışanları Ali Haydar K. ve Adnan B., ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü fakat sonrasında serbest bırakıldı.