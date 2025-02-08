Sahte İçki Krizi: Berberde Can Kaybı

OLAYIN DETAYLARI

İstanbul Esenyurt’ta, arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği restorandan sahte içki alarak berberde içen Kazakistanlı Samat İmanbekov, hayatını kaybetti. Valiliklerden yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara’da toplam 103 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılmıştı. Olay, 6 Şubat tarihinde Esenkent Mahallesi’nde bulunan bir berberde gerçekleşti.

RESTAURANTTA YAPILAN FAALİYETLER

Edinilen bilgilere göre, Kazakistanlı İmanbekov, sık sık traş olduğu berbere giderek burada çalışan Ali Haydar K. ile Adnan B.’yi birlikte yemek yemeye davet etti. Üç arkadaş aynı mahalledeki bir restorana giderek yemek yedi ve alkol tüketti. Yemekten sonra, restorandan içmek amacıyla bir şişe içki satın alan İmanbekov, arkadaşlarına ertesi gün traş olmak için berbere geleceğini ve içkisini burada beraber içebileceklerini ifade etti.

TRAŞ OLMAK İÇİN GİTTİĞİ BERBERDEKİ OLAY

Ertesi gün akşam saat 21.00’de içki şişesiyle berbere giden İmanbekov, traş olmak istedi. Berberde, yanında getirdiği içkiden de almaya başladı. Bir süre sonra uykusunun geldiğini belirten İmanbekov yere uzandı. Berberde çalışan ve bir gün önce onunla yemek yiyen Ali Haydar K. ile Adnan B. onu uyandırmaya çalıştığında nefes almadığını fark ettiler.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİSİN MÜDAHALESİ

Durumu fark eden çalışanlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İmanbekov’un hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine berber çalışanları Ali Haydar K. ve Adnan B. ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. İki kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.