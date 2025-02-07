Sahte İçki Ölümleri 70’e Çıktı

SAHTE İÇKİ KABUSU İSTANBUL’U SARDI

İstanbul’da, sahte içki kaynaklı ölümler devam ediyor. Yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 70’e ulaştığı ifade edildi. Hastanelerde tedavi görenlerden 21 kişinin durumu kritik olup, 8’i yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor. Sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının artması, İstanbul’da büyük bir sağlık sorunu haline geldi.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Valisi Davut Gül, yakın zamanda sahte ve kaçak içki ile ilgili yapılan operasyonlar hakkında bilgi verdi. Yılın başından bu yana yürütülen çalışmalarda 190 şüpheli yakalandığını ve bunlardan 11’inin tutuklandığını belirtti. Ayrıca, yürütülen operasyonlar neticesinde toplamda 86 bin 274 litre sahte veya kaçak içki ele geçirildiği bildirildi. Bu gelişmeler, şehirdeki sahte içki sorununa karşı yürütülen mücadelenin önemini vurguluyor.