Sahte İçki Ölümleri Ankara’da Artıyor

SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR

Sahte içkiden kaynaklanan ölümlerin sayısında ciddi bir artış görülüyor. Ankara’da bu ölümlerin sayısı 33’ten 38’e yükseldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın re’sen başlatmış olduğu soruşturma kapsamında, sahte içki üretenler ile bu içkiyi tüketenlerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor. Savcılık talimatı doğrultusunda, sahte içki üreten kişilerin telefonları inceleniyor.

TUTUKLAMALARDA ARTIŞ

Ankara’da yapılan sahte içki operasyonları sonucunda tutuklu sayı yükseldi. 19 kişi tutuklanırken, 35 kişi hakkında adli kontrol şartı uygulandı. Bu tutuklamalar, sahte içki üretimi ve dağıtımı ile mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EVDE ÜRETİM YAYGINLAŞTI

Başkentte sahte içki nedeniyle zehirlenen kişilerin büyük çoğunluğunun, bu içkileri evde ürettikleri tespit edildi. Bunun yanı sıra, bazı kişilerin sahte içkileri dışarıdan satın aldığı da belirlendi. Bu durum, sahte içkilerin kaynağına yönelik endişeleri arttırıyor.