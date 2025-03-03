Sahte İçki Operasyonu: 52 Tutuklama Gerçekleşti

SAHTE İÇKİ KABUSU SÜRÜYOR

İstanbul’da başlayan ve daha sonra Ankara’ya yayılan sahte içki sorunuyla mücadele devam ediyor. 14 Ocak’tan itibaren İstanbul’da sahte içki nedeniyle 70 ölüm meydana gelirken, Ankara’da ise yılbaşından bu yana 81 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Bu olayların ardından İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titiz bir soruşturma süreci başlatılmış durumda.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya dair güncel bilgileri sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kapsamda, İstanbul’da 24 ve Ankara’da 28 olmak üzere toplam 52 şüpheli tutuklandı. Bakan Tunç, “İstanbul ve Ankara’da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturmalar kapsamında; İstanbul’da 24 şüpheli tutuklanmış, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Ankara’da 28 şüpheli tutuklanmış, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. İstanbul ve Ankara illerimizde toplamda 52 şüpheli tutuklanmış, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir,” şeklinde ifadeler kullandı. Soruşturmaların çok yönlü olarak devam edeceği bilgisi verildi.