Sahte İçki Operasyonu Samsun’da Yapıldı

SAHTE İÇKİ İLE MÜCADELE

Sahte içkiler birçok kişinin yaşamını tehdit ederken, emniyet güçleri bu tehlikeli ticaretle yoğun bir şekilde savaşıyor. Son operasyon Samsun’da gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde tekel bayi işleten H.K.’nin kaçak içki satışı yaptığı yönünde bilgi aldı.

KAÇAK ALKOL VE İÇKİ KİTLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin dükkanında ve evinde yapılan detaylı aramalarda, su şişelerine gizlenmiş 45 litre etil alkol ile 17,5 litre sahte içki ve evindeki ayakkabılığa saklanmış 109 içki kiti bulundu. H.K. gözaltına alındı ve konu ile ilgili soruşturma devam ediyor.