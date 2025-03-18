Sahte İftar Mesajlarıyla Dolandırıcılık Tehlikesi

DOLANDIRICILAR YENİ YÖNTEMLERLE HAREKETE GEÇTİ

Ramazan ayının gelmesiyle dolandırıcılar, yeni bir yöntemle sahneye çıkıyor. “İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir” şeklindeki sahte mesajlarla vatandaşları hedef alarak dolandırıcılık faaliyetlerine girişiyor. Bu suçlular özellikle iftar saatine yakın dönemlerde daha aktif hale geliyor. Bu tuzak, hem banka hesapları hem de telefonlardaki özel bilgilerin güvenliğini tehlikeye atıyor. Uzmanlar, bu durumun şantaj ve kara para aklama gibi ciddi sorunlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

ŞAFT MESAJ DETAYLARI

Dolandırıcılar, Ramazan döneminde vatandaşların rehavetinden faydalanarak “İftar rezervasyonunuz yaptırılmıştır, linke tıklayarak kesinleştirin veya iptal edin” gibi mesajlar gönderiyor. Bu mesajlar SMS ya da WhatsApp aracılığıyla yayılarak kullanıcıların banka bilgilerine ve telefonlarındaki tüm özel verilere erişim sağlıyor. Avukat Asiye Tuğçe Çakır, “İftar saatine yakın, insanların yorgun olduğu anlarda bu yöntemi kullanıyorlar. Aileler, ‘Acaba eşim ya da çocuğum mu rezervasyon yaptı?’ düşüncesiyle linklere tıklıyor” açıklamasında bulundu.

ÖZEL BİLGİLERİN TEHLİKESİ

Çakır, dolandırıcılığın sadece maddi kaybın ötesine geçtiğini kaydetti: “Teknolojinin ilerlemesiyle, telefonlardaki tüm bilgilere, hatta notlar bölümüne bile ulaşıyorlar. Bu bilgilerle şantaj yapılabiliyor. Ticaret yaptığınız kişilere kadar tehdit uzanabilir.” Uzmanlar, bu tür mesajlarla karşılaşıldığında önce aile veya dostlarla doğrulama yapılması gerektiğini vurguluyor.

DEVASA KARA PARA AKLAMA RİSKİ

Dolandırıcıların tek hedefinin para çalmakla sınırlı olmadığını belirten Çakır, “Kötü senaryo, kara para aklama. Banka bilgilerini ele geçirip yurtdışından kara paraları bu hesaplara aktarıyorlar, ardından kendi hesaplarına çekiyorlar. Bu durum, mağdurları özel hayatlarından sicillerine kadar ciddi risklere maruz bırakıyor” dedi. Kara para suçlamalarının ağır cezaları bulundurduğu da hatırlatıldı.

GELEN MESAJLARA DİKKAT EDİN

Ramazan döneminde artan dolandırıcılık yöntemleri, vatandaşları maddi ve manevi kayıplarla karşı karşıya bırakıyor. Çakır, “Telefon kilitleriniz ne kadar güçlü olsa da özel hayatınıza giriyorlar. Gelen mesajları yakınlarınıza danışmadan tıklamayın” şeklinde uyarıda bulundu. Yetkililer ise bu tür mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.