Sahte Otel Siteleri Artış Gösterdi

SAHTE OTELLERLE REZERVASYON TUZAĞI

Tükonfed Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, tatil planı yapan vatandaşların en çok sahte otel ve rezervasyon siteleri üzerinden tuzağa düştüğünü belirtiyor. Dolandırıcıların gerçek otellerin adlarını ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte platformlar oluşturduğunu ifade eden Baki, “Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, ‘erken rezervasyon’ adı altında ödeme alıyorlar” diyor. Dolandırıcıların yalnızca internet siteleriyle sınırlı kalmadığını, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri üzerinden de faaliyet gösterdiğini vurguluyor. “Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar” diye ekliyor.

DOLANDIRICILARIN STRATEJİLERİ

Baki, sahte tatil sitelerinin asıl üç amacını aktarıyor. “Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirilerek ikinci el dolandırıcılıkta kullanılması, güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımların bulaştırılmasıyla vatandaşı tuzağa düşürüyorlar” açıklamasında bulunuyor.

REZERVASYON YAPARKEN DİKKAT GEREKEN NOKTALAR

Tatil rezervasyonu yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken bazı noktaları da hatırlatan Muharrem Baki, “Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, ‘booking-offers-tr.com’ gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir. 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmamalı. Mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesinden işlem yapılmalı. Sosyal medya reklamlarındaki ‘şok fiyatlar’a karşı temkinli olunmalı” şeklinde konuşuyor.

DOLANDIRILDIYSANIZ ATILMASI GEREKEN ADIMLAR

Siber dolandırıcılığa maruz kalanların ne yapması gerektiğini de sıralayan Baki, “Banka ile hemen iletişime geçilerek işlemin iptali talep edilmeli, kart bloke edilmeli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılmalı. Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı. Tatilin en pahalı kısmı, dolandırıldığınız andır. Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin” dedi.