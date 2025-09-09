Sahte paralar minibüste geçerli olamaz

PİYASAYA SAHTE PARA SÜREN SANIKTAN YARGITAY’A TAŞIMA

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sahte paraları yolcu minibüsünde tedavüle sokmaya çalışan sanığa yönelik verilen hapis ve adli para cezasını onadı. Mahkeme, sanığın 1 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Olay Denizli’de 2013 yılında, bir grup arkadaşın sahte para üretmesiyle başladı. Bu kişilerden biri, ürettiği sahte paraları piyasaya sürme amacıyla yolcu minibüslerini hedef aldı.

Yolcu minibüsüne binen sanık, şoföre 50 liralık sahte banknotu uzattı. Şoför durumu fark ettikten sonra olayı yetkililere bildirdi. Bu gelişmeye paralel olarak polis ekipleri, minibüsün önünü kesip sahte parayı teslim eden kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yapılan aramada iki sahte 50 lira ve bir sahte 100 lira banknot bulundu. Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa yönelik olarak “parada sahtecilik” suçlamasıyla 1 yıl 8 ay hapis ve 2 bin lira adli para cezası verdi. Ancak sanık, suçlamaları reddederek paraların sahte olmadığını savunarak beraatini istedi ve temyiz başvurusunda bulundu.

Temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sanığın mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak onayladı. Dairenin kararında, sanığın eyleminin saptandığı ve yargılama sürecinin usul ve kanuna uygun yapıldığı ifade edilerek, mahkumiyet hükmünün onandığı belirtildi.