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Sahte Sağlık Raporu Operasyonu: 8 Gözaltı

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KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, “Rüşvet”, “Kamu kurum ve kuruluşlarına zarar verme” ve “Resmi belgede sahtecilik” suçlarını işleyen 8 şüpheliyi izlemeye aldı. 25 Şubat tarihinde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlar sonucunda, bir devlet hastanesinde çalışan doktor N.K. (69) ve diğer 7 şüpheli yakalandı.

ARAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 208 mermi, 3 engellilik sağlık kurulu raporu, 1 sağlık kurulu muayene fişi, 3 ajanda ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

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