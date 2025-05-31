Sahte Sürücü Belgesi Operasyonu Gerçekleşti

SAVCILIKLA İŞBİRLİĞİ YAPILDI

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının suçlarla mücadelesini kararlılıkla devam ettirdiğini vurguladı. Suruç ilçesinde “resmi belgede sahtecilik” iddialarıyla ilgili gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi veren Şıldak, sahte sürücü belgesi hazırlayıp bunları satmaya çalışan kişilere yönelik bir dizi işlem yapıldığını belirtti.

ARALIK VE MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen aramalarda, 31 adet sahte KKTC sürücü belgesi, 11 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 10 sürücü belgesi, 6 pasaport, 2 Suriye geçici kimlik kartı, 35 senet, 1 boş senet defteri gibi çeşitli belgelerin yer aldığını ifade eden Vali, ayrıca 10 pos cihazı, 2 alacak-verecek defteri, 11 cep telefonu, 2 diz üstü bilgisayar, 1 flash bellek, 3 kredi kartı ve 1 kurusıkı tabancanın da ele geçirildiğini aktardı.

DÜZENLİ OLAK YAKALAMALAR YAPILIYOR

Vali Şıldak, operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliye yönelik adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu. Bu gibi faaliyetlerin, illegal ve suçlu faaliyetlerle mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Şıldak, mücadele sürecinin durmadan devam edeceğini ifade etti.