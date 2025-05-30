Sahte Tatil Sitelerine Dikkat Edin!

DOLANDIRICILARIN TATİL TUZAKLARI

Tükonfed Siber Güvenlik Komisyonu Başkanı Muharrem Baki, tatil planı yapan bireylerin en çok sahte otel ve rezervasyon siteleri üzerinden dolandırıcılara yakalandığını aktarıyor. Baki, dolandırıcıların gerçek otellerin isimlerini ve fotoğraflarını birebir kopyalayarak sahte web siteleri oluşturduğunu belirtiyor. “Profesyonel görünümlü rezervasyon sistemleriyle güven verip, ‘erken rezervasyon’ adı altında ödeme alıyorlar” diyor. Dolandırıcılar sadece internet üzerinden değil, WhatsApp hatları ve sahte çağrı merkezleri aracılığıyla da işlem yapıyor. “Vatandaşlara sahte fatura ve rezervasyon belgeleri gönderiliyor. Kandırıldıklarını tatile gittiklerinde öğreniyorlar” şeklinde konuşuyor.

DOLANDIRICILARIN AMÇALARI

Baki, sahte tatil sitelerinin üç temel amacına dikkat çekiyor. “Vatandaşların kredi kartı ya da banka havalesi yoluyla maddi olarak dolandırılması, kimlik ve iletişim bilgilerinin ele geçirilmesi ve güvensiz bağlantılarla cihazlara zararlı yazılımların bulaştırılması,” diyor. Dolandırıcıların bu yollarla vatandaşı tuzağa düşürdüğünü vurguluyor.

TATİL REZERVASYONUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tatil rezervasyonu yapacak kişilerin dikkat etmesi gereken noktalara da değinen Baki, “Rezervasyon yapılacak sitenin TÜRSAB kayıt numarası kontrol edilmeli. Alan adına dikkat edilmeli. Örneğin, ‘booking-offers-tr.com’ gibi yanıltıcı adresler dolandırıcılık amaçlı olabilir,” şeklinde uyarıyor. Ayrıca, 3D Secure gibi güvenli ödeme sistemleri sunmayan sitelere ödeme yapılmaması gerektiğini, mümkünse doğrudan otelin resmi internet sitesi üzerinden işlem yapılmasının önerildiğini belirtiyor. Sosyal medya reklamlarındaki “şok fiyatlar”a karşı da temkinli olunması gerektiğini ekliyor.

Siber dolandırıcılığa maruz kalan kişilerin izlemesi gereken adımları da sıralayan Baki, “Banka ile hemen iletişime geçerek işlemin iptalini talep etmek ve kartı bloke ettirmek gerekli. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne resmi başvuru yapılmalı. Tüm belgeler, ödeme ekranları ve yazışmalar delil olarak saklanmalı. Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmalı,” diyor. Ayrıca, tatilin en zorlayıcı kısmının dolandırıcılar tarafından mağdur edilmek olduğunu belirterek, “Bu yaz, tatiliniz huzurla geçsin; dolandırıcıların değil, sizin planlarınız gerçekleşsin” şeklinde umut veriyor.