Sahte Zeytinyağı Markaları Duyuruldu

DENETİM SONUCUNDA HİLELİ ZEYTYAĞLARI BELİRTİLDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerin sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Halkın sağlığını tehdit eden taklit veya tağşiş yapılmış ürünlerin güncel listesini paylaştı. Buna göre, zeytinyağı olarak tanıtılan bazı ürünlerin aslında tohum yağı içerdiği belirlendi.

HİLELİ ÜRÜNLERİN MARKALARI AÇIKLANDI

Bakanlığın 28 Mayıs’ta yayınladığı sahte zeytinyağı listesinde toplamda 15 marka yer alıyor. Bu markaların içeriğinde ‘Tohum Yağı’ tespit edildi. Cezalandırılan markalar ise şu şekilde sıralandı:

– PAZAR TEZGAHI (satıcı firma etiketi yok)

– PAZARTESİ PAZAR YERİ-CEMALETTİN ÖRMÜŞ (etiketsiz ürün)

– PAZAR YERİ-SADULLAH AVCI (etiketsiz ürün)

– GOLD EFE

– AYVALIK

– HAS KÖYLÜ

– MUDANYA KÖY-KOOP

– KUŞÇALI SÜT ÜRÜNLERİ-İSMAİL KUŞÇALI

– GAZİANTEPLİ EVREN USTA-EVREN PALAMUT

– NİDA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI

– TAŞ FIRIN CAFE-ÜMİT GÖZAYDIN

– GÖK SENİN GIDA LİMİTED ŞİRKETİ

– ŞARKÖY TARIM TİCARET-NURGÜL ALTAY

Bakanlığın bu listeyi paylaşmasının amacı, tüketicilerin sağlığını korumak ve hileli ürünleri teşhir etmektir.