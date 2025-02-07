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Spor

Saint-Maximin’den Taraftara Dönüş Mesajı!

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ALLAN SAINT-MAXIMIN KİŞİSEL PAYLAŞIMIYLA TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli’den kiraladığı Allan Saint-Maximin, İtalyan takımı Napoli’ye transferinin gerçekleşmemesi sonrası sarı-lacivertli taraftarları sevindiren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

SAĞLAM BAĞLAR KURMAK İÇİN SÖZ VERDİ

Fransız futbolcu, transferinin iptal edilmesinin ardından kişisel sosyal medya hesabında “Şaka yapmak için geri dönmedim. Mesajlarınız için hepinize teşekkür ederim, her şeyi görüyorum. Bana güvenin, sizin için savaşacağım.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözleriyle Fenerbahçe taraftarına olan bağlılığını ve azmini gösterdi.

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