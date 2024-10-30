Sakal Ekimi Sonrası Acı Sonuçlar

FRANSIZ MEDYASINDAN ŞOK İDDİA

Fransız basını, Mathieu Latour adındaki bir Fransızın Mart ayında İstanbul’a gelerek sakal ekimi yaptırdığını duyurdu. Operasyonun ardından Latour’un yüzündeki sakalların düzensiz çıktığı ve yüzünde yanıklar oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

DUYARLILIK YARATAN BİR OLAY

İddialara göre, sakal ekimini gerçekleştiren kişinin bir doktor değil, emlakçı olduğu belirtildi. Bu olayın sonrasında genç Latour’un ciddi bir depresyona girdiği ve ardından yaşamına son verdiği ifade ediliyor.