Sakarya’da Araç, Bisiklete Çarptı

KAZA AYRINTILARI

Sakarya’nın Karasu ilçesinde meydana gelen korkunç kaza, H.P. tarafından yönetilen otomobilin, yaya geçidinden geçmeye çalışan 80 yaşındaki Gülçin Ataoğlu’nun sürdüğü üç tekerlekli elektrikli bisikletle çarpışması sonucunda yaşandı. Bu talihsiz olayda, Gülçin Ataoğlu olay anında yaşamını yitirirken, bisiklette bulunan kızı Serpil A. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SALIK VE GÖZALTINA ALMA

Kazanın ardından durum derhal yetkililere iletildi ve olay yerine sağlık ile polis ekipleri gönderildi. Olay yerindeki ilk müdahaleden sonra Serpil A. hastaneye sevk edildi. Öte yandan, Gülçin Ataoğlu’nun cenazesi morga kaldırılırken, otomobilin sürücüsü H.P. gözaltına alındı.

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Feci kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Videolarda, Gülçin Ataoğlu ve kızı Serpil A.’nın elektrikli bisikletle yaya geçidinden geçtikleri esnada çarpışmanın meydana geldiği, çarpmanın etkisiyle anne ve kızın yere savrulduğu, çevredeki vatandaşların yardım etmek için koştuğu anlar açıkça izlenebiliyor.