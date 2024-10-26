“Sakarya’da Ayva Hasadı Devam Ediyor”

ALTIN SARISI AYVA HASADI DEVAM EDİYOR

Dünyaya ihraç edilen ve Sakarya’nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli dalların altın sarısı ayvasında hasat sürüyor. Sapından yaprağına kadar değerlendirilen bu dallar, özenle toplandıktan sonra hem Türkiye pazarında hem de yurtdışında ihraç ediliyor. Ayva, pekmezi, kurutması, reçeli, kompostosu ve çayı ile yalnızca elle toplanıyor. İç piyasa ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan bu sarı altın, dünyanın birçok yerine ulaşabiliyor. Sapından yaprağına kadar özenle toplanan bu meyveler, işçiler tarafından bahçelerde kalitelerine göre ayrılarak kasalara yerleştiriliyor ve soğuk hava depolarına kaldırılıyor. Burada işlem görerek Türkiye pazarının yanı sıra Amerika, Hollanda, Almanya ve Rusya gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

ÇİFTÇİLER REKOLTEDEN MEMNUN

Hasat dönemine ilişkin memnuniyetini dile getiren çiftçi Ufuk Koç, “Bu seneki hasat ve mahsul çok güzel ayrıca fiyatlar da üreticilerin, esnafların yüzünü güldürüyor. Türkiye’nin birçok iline olduğu gibi yurt dışına da gönderimler yapılıyor. Bu yıl her şey çok güzel geçiyor ve hasat yaklaşık 10 gün sonra tamamlanacak. Ayva, coğrafi işaretli bir ürün ve bu üründen lokum, kolonya gibi pek çok alanda faydalanılıyor. Diğer şehirlerde de yetişiyor ancak Sakarya’daki damak tadını hiçbiri tutmuyor. Bu sene ayvanın su oranı oldukça yüksek; kurak iklim sulama imkanlarını artırdı. Hem rekolte hem de damak tadı geçen yıllara kıyasla bu sene oldukça iyi. Tarladan 15-25 TL’ye çıkan ürün marketlerde ise 80 ile 90 TL arasında satılıyor” diye belirtiyor.

AYVANIN FAYDALARI VE HASAT SÜRECİ

Ayvanın faydalarına değinen Koç, “Sindirime faydalı olan bir meyvedir ve bu meyvenin çekirdeğine kadar kullanılır. Aynı zamanda kozmetik ürünler, gıda ve aroma sektörlerinde de değerlendirilir. Ocak ayında budama işlemi sonrası ilaçlama gerçekleştiriyoruz ve hasada 9’uncu ayın sonunda başlıyoruz. Kasım ayının ilk haftasında hasadı tamamlıyoruz. Nasıl kuyumcularda pırlanta ve altın varsa, bizim de dalımızda coğrafi işaretli sarı elmasımız var” diyerek sözlerini noktalıyor.