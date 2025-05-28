Sakarya’da Fuhuş Operasyonu; 3 Tutuklama

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FUHŞA OPERASYON YAPTI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir otelde fuhuş faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bu baskın sırasında, otel yetkilisi ve resepsiyonistin de aralarında bulunduğu toplam 4 kişi, fuhşa aracılık yapma ve yer temin etme suçları ile gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİ İŞLEMLERE TABİ TUTULDU

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sona ermesinin ardından adliyeye sevk işlemleri yapıldı. Mahkeme sürecinde, şüphelilerden M.K. (34), A.Ö. (49) ve E.Y. (19) tutuklanırken, N.A. (51) adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ayrıca, otelin mühürlenmesi amacıyla gerekli hukuki işlemler başlatıldı.