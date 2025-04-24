Sakarya’da Kayıp Kişi Derede Bulundu

OLAYIN GECİKEN BİLDİRİMİ

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, önceki gün eve dönmeyen Selim Bektaş’ın ailesi ve yakınları, Görele ve Yalpankaya mahalleleri arasında arama çalışmalarına başladı. Gece saatlerinde, aramalar bugün de sürerken, 43 yaşındaki Bektaş, bir dere yatağında devrilen tarım aracının altında hareketsiz halde bulundu.

KAZA YERİNE MÜDAHELE

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrol sonucunda Bektaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, cumhuriyet savcısının incelemesi gerçekleştikten sonra hastane morguna götürüldü.