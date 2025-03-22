Sakarya’da Metruk Yapı Çalışmasında Ölüm

MOLOZ KALDIRMA ÇALIŞMASI SIRASINDA TRAFİK KAZASI

Sakarya’nın Akyazı ilçesine bağlı Batakköy Mahallesi’nde, Aydın Demiröz’e (66) ait evin bahçesindeki metruk yapının molozları için kepçe operatörü çağrıldı. Moloz kaldırma işlemleri sırasında, Demiröz, yapının bir anda yıkılan duvarının altında kaldı. Durum kısa sürede yetkililere bildirildi.

SAĞLIK EKİBİ OLAY YERİNDE

Yıkılmanın ardından Demiröz, duvarın altından çıkarıldı ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen Demiröz yaşamını yitirdi. Bu süreçte, kepçe operatörü A.E. gözaltına alındı.