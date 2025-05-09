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Sakarya’da Patpat Kazası: 6 Yaralı

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Olay Yeri İnönü Mahallesi’nde

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde yer alan İnönü Mahallesi’nde F.A. kontrolündeki ‘patpat’ adı verilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada araçta bulunan S.B., A.B., M.B., F.B., B.A. ve E.A.A. isimli 6 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme yürütmeye başladı.

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