Gündem

Sakarya’da Plajda İğrenç Olay!

sakarya-da-plajda-igrenc-olay

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sakarya’nın Karasu ilçesindeki plajda kadınların fotoğraflarını çektiği belirlenen bir şüpheli gözaltına alındı. Telefonunda çektiği kadınlara ait videolar bulunan şüpheli, tutuklandı. Alınan bilgilere göre, Yalı mahallesinde yer alan plaja gelen kadınlar, bir adamın kendilerini fotoğrafladığını fark etti. Kadınlar, fotoğraflarını çeken şahsın yanına doğru ilerlediğinde, şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı.

OLAY POLİSE İHBAR EDİLDİ

Kadınlar, şüphelinin elinden telefonu alarak durumu polise bildirdi. Bu esnada çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla kaçışının önüne geçilen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çekilen kadın, şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede, plajda çekilmiş birçok kadına ait fotoğrafların bulunduğu belirlendi.

TUTUKLAMA İŞLEMİ YAPILDI

Şüpheli T.P. de, fotoğrafını çektiren kişi hakkında şikayette bulundu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay, plajda güvenliğin sağlanması gereken bir durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Bali Adası’nda Sel: 14 Ölü

Bali Adası'nda yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 14 kişi yaşamını yitirdi.
Gündem

Adıyaman’da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşının silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mazlum Korkmaz yaşamını yitirdi. Olay detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.