Sakarya’da Trafikte Kavga Çıktı!

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sakarya’da, trafikte bulunan iki grup arasında meydana gelen bir tartışma, hızla şiddetli bir kavgaya dönüştü. Olay anına ilişkin görüntüler cep telefonuyla kaydedildi. DIncErenler ilçesi, akşam saatlerinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı iki grup arasında gerginlik yaşandı. Tarafların arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya sebep oldu.

KAVGA ANLARI KAMERADA

Görüntülerde, beş kişi çekiç, sopa, yumruk ve tekme savurarak birbirlerine saldırıyor. Kavga, bir müddet sonra sona ererken, taraflar olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Polis, sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlatıyor.