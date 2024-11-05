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Spor

Sakatlıklar Beşiktaş’ı Vurdu!

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Sakatlıkların Beşiktaş Üzerindeki Etkisi

Bu sezonki sakatlıklar, Beşiktaş’ın üzerinde ciddi bir sıkıntı yarattı. Siyah-beyazlı ekipte 6 futbolcu, belirli dönemlerde takımlarını yalnız bırakma durumu yaşadı. Talihsizliklerin başlangıcı, Necip ile oldu. Çapraz bağları yırtılan deneyimli futbolcu, sezonun daha başında sahalardan uzak kalmak durumunda kaldı.

Takımda Yaşanan Diğer Sakarlıklar

Necip’in ardından gelen sakatlıklar, takımın performansını olumsuz etkiledi. Altyapıdan gelen oyuncuların da oyuna katılması gerekti. Bu durum, Beşiktaş’ın ligdeki hedeflerine ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Sakatlıklar bir kenara, takımın genel durumu yeniden gözden geçirilmesi gereken bir konu.

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