Şakir Paşa Ailesi Diziye Veda Etti

DİZİNİN SEZON FİNALİ VE VEDA SÜRECİ

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli ve Devrim Yakut gibi önemli isimleri bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisi, sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Dizi, aile üyelerinin açtığı davalar, RTÜK cezası ve yayın durdurma gibi sorunların yanı sıra, iki kez yaşanan ve biri ölümle sonuçlanan yangınlarla dikkat çekti. Tüm bu talihsizlikler, dizinin arkasını bırakmadı.

“Şakir Paşa: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin yeni sezonunda yeni isimler ve oyuncular yer alacak. Dizi, zaman atlaması yaparak devam edeceğini de açıkladı. “İlk sezonun senaryosunu yazan Hande Altaylı, yeni bir roman çalışmasına başlıyor. Zaman atlaması yapacak dizinin senaristi bir başka isim olabilir” ifadeleri gündeme geldi. Bu değişimlerle birlikte, hayranları diziye yeni bir soluk geleceğini bekliyor.