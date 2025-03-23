Gündem

Şakir Paşa Ailesi’nde Şok Eden Gelişme

sakir-pasa-ailesi-nde-sok-eden-gelisme

YENİ SEZONDA GERİLİM SÜRÜYOR

Yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde gerilimin sonu gelmiyor. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin son bölümü NOW ekranlarında seyirci ile buluşurken, durum giderek daha çarpıcı bir hal alıyor. Vahide Perçin, Meryem Uzerli, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi yetenekli isimleri bir araya getiren yapımda dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

ŞOK EDEN GELİŞME

Osmanlı’nın son dönemlerinden Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan bir ailenin hikayesini sahneye koyan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde “Hodri meydan” sözleri geceye damga vurdu ve ardından şoke edici bir olay gerçekleşti. Dizi, izleyicilerin merakını artırarak daha fazlasını beklemelerine neden oluyor.

ÖNEMLİ

Gündem

İstanbul’da Büyük Soruşturma: Tutuklu ve Serbest İsimler

İBB'ye yönelik soruşturmada 92 kişi gözaltına alındı. İçlerinden 3’ü tutuklanırken, bazı isimler serbest bırakıldı. Yargılama süreci devam edecek.
Gündem

2 Genç Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te husumetli kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek hayatını kaybetti. Polis, saldırganları yakalamak için soruşturma yürütüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.