Şakir Paşa Ailesi’ne Yeni Oyuncu Sürprizi

ŞAKİR PAŞA AİLESİ’NE YENİ İSİMLER KATILIYOR

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, izleyicilere unutulmaz anlar sunmaya devam ederken, dizinin etrafında dönen haberlerle de dikkat çekiyor. İlk bölümünden itibaren tartışmalı yapımlar arasında yer alan diziye yeni oyuncular katılması ise izleyicilerin ilgisini artırıyor.

BAŞARILI OYUNCULAR BİR ARAYA GELİYOR

Dizinin kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi başarılı isimler bulunuyor. Şimdi ise dizinin kadrosuna sürpriz bir oyuncunun katılacağı haberleri gündeme geldi.

AHSEN EROĞLU YENİ ROLÜYLE GÜNDEME GELİYOR

Son dönemde Deha dizisinde Esme karakteriyle beğeni toplayan Ahsen Eroğlu’nun, NOW’un iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar kadrosuna dahil olacağı ileri sürüldü. Bu gelişme, dizinin izleyicileri için heyecan verici bir durum yaratıyor.