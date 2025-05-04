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Şakir Paşa Ailesi NOW’ya Veda Etti

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DİZİDE BAŞARILI İSİMLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli ve Devrim Yakut gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için yeni bir karar alındı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ın yeni bölümü NOW ekranlarında ilgi çekici bir şekilde yayınlanırken, projenin tüm detayları da netlik kazandı.

DİZİDE YAŞANAN SORUNLAR

MedYapım imzası taşıyan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, yayın hayatına başladığı tarihten itibaren bazı olumsuzluklarla karşılaştı. İlk olarak, platoda meydana gelen büyük bir yangın, dizinin çekimlerine ara vermek zorunda kalmasına neden oldu.

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