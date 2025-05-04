Şakir Paşa Ailesi NOW’ya Veda Etti

DİZİDE BAŞARILI İSİMLER GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Meryem Uzerli ve Devrim Yakut gibi tanınmış oyuncuların yer aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için yeni bir karar alındı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar’ın yeni bölümü NOW ekranlarında ilgi çekici bir şekilde yayınlanırken, projenin tüm detayları da netlik kazandı.

DİZİDE YAŞANAN SORUNLAR

MedYapım imzası taşıyan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, yayın hayatına başladığı tarihten itibaren bazı olumsuzluklarla karşılaştı. İlk olarak, platoda meydana gelen büyük bir yangın, dizinin çekimlerine ara vermek zorunda kalmasına neden oldu.