“Salamura Yapraklarının Satışı Yasaklandı”

ALMANYA’DA TÜRK MALISI YAPRAKTA PESTİSİT TESPİTİ

Almanya’da satılan Türk menşeli salamura yaprakları üzerinde yapılan denetimlerde sağlığa zarar verebilecek seviyede pestisit bulundu. BLG Kardeşler GmbH tarafından ithal edilen “Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter” adlı salamura asma yaprağı ürünü market raflarından kaldırılıyor. Alman gıda güvenliği otoriteleri, 400 gramlık salamura yaprak paketinde yasal limitlerin üzerinde tarım ilacı kalıntısına rastladıklarını belirtti.

SİNDİRİM VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLER

Bu durumun, özellikle uzun süreli ya da yüksek miktarda tüketim halinde sindirim, sinir ve bağışıklık sistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade ediliyor. Firma, söz konusu ürünlerin satıştan çekildiğini duyurdu fakat hangi mağazalarda satışının yapıldığı ya da resmi iade süreci hakkında bilgi paylaşmadı. Tüketiciler, bu ürünü tüketmemeleri konusunda uyarıldı ve satın aldıkları yerlerden ürünlerini iade etmeleri istendi.

GÜVENLİK BİLGİLERİ VE ÜRÜN İADESİ

İade süreci için geri çağrılan ürünle ilgili bilgiler şöyle: Ürün adı: Suntat Tokat Erbağ Yaprağı – Weinblätter, ambalaj: 400 gram, parti numarası: LS0201/25, son kullanma tarihi: 01.2027. Ürünün dağıtımını gerçekleştiren firma ise BLG Kardeşler GmbH Almanya’da bulunuyor.