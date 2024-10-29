“Saldırı Sonrası Yalan Bilgi Yayanlar”

YALAN BİLGİ YAYANLARA YARGI SÜRECİ BAŞLADI

TUSAŞ’ı hedef alan hain terör saldırısından sonra sosyal medyada yanlış bilgi yayan kişiler hakkında yargı süreci devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen soruşturmada 9 ilde 30 kişi tespit edilmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu açıklamalarda bulundu: “Twitter mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor.”

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ TAMAMLANDI

Yargıda yeni düzenlemeler getirecek Yargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını belirten Adalet Bakanı Tunç, “Strateji belgesinden sonraki ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını” kaydetti. Bakan Tunç, “Kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şeklini ele alıyoruz, onu formüle ediyoruz. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısı var. Toplumda rahatsızlık olan suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi” dedi.

CEZASIZLIK ALGISINI ORTADAN KALDIRACAK DÜZENLEMELER

Cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemelere vurgu yapan Bakan Tunç, “Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmalar sona erecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi bunların göz önünde bulundurulması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme getireceğiz” dedi.