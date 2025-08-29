Saldırıda Meriç Hayatını Kaybetti: Şüpheli Yakalandı

Olayın Gelişimi

27 Ağustos 2025 Çarşamba akşamı, İstanbul Çekmeköy Güngören Mahallesi’nde bir kafede yemek yiyen eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Meriç, ağır yaralı olarak Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin Yakalanması

Olayın ardından kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı” dedi.

Olayın Nedeni ve Meriç’in Önemi

Olayın alacak-verecek meselesiyle ilgili olduğu iddia ediliyor. Görgü tanıkları, saldırının ani ve sessiz bir şekilde gerçekleştiğini belirtiyor. Meriç’in spor camiasında sevilen bir isim olduğu ve Alemdağ Spor Kulübü’ne uzun yıllar emek verdiği biliniyor.