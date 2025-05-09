“Saldırıda Muhtara Kurşun Sıkıldı”

MUHTARA YAPILAN SİLAHLI SALDIRI

Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde, muhtar Hacı Mehmet Özdemir muhtarlık binası önünde kimliği henüz tespit edilmeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

MUHTAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda yaralanan muhtar Hacı Mehmet Özdemir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.