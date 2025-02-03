Salih Uzun ve Cemal Enginyurt CHP’ye Katıldı

CHP’YE KATILIM DUYURUSU

Salih Uzun, Halk TV’de Cemal Enginyurt ile birlikte CHP’ye katıldıklarını açıkladı. Tercihlerinin güncel siyasi gelişmelerle bağlantılı olduğunu ifade eden Uzun, “Biz zaten CHP listelerinden milletvekili seçildik. Önümüzde iki seçenek vardı. Bağımsız olarak da devam edebilirdik. Bir partiye katılacaksak listelerinden seçildiğimiz CHP’nin en doğru seçenek olduğunu düşündük.” dedi.

HUKUKSUZLUK VE MUHALEFETİN DURUMU

Uzun, “Ama aslolan şu göz göre göre bir hukuksuzluk dalgası üstümüze geliyor. Muhalefeti bölme, parçalama hamleleriyle karşı karşıyayız. Bunun karşısında bir tavır geliştirmeliydik.” diyerek mevcut siyasi durumu değerlendirdi. Ayrıca, CHP’nin Salı günü düzenlenecek grup toplantısına katılacaklarını da belirtti. Uzun ve Enginyurt, 18 Kasım 2024’te Demokrat Parti’den istifa etmişlerdi.