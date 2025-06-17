Saliha Şahin, Eczacıbaşı’nda Oynuyor

2025 FIVB MİLLERLER LİGİ’NDE ŞAMPİYONLUK HEYECANI

2025 FIVB Milletler Ligi’nin 2. hafta maçlarının heyecanı hızla devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu hafta da mücadelelerini sürdürüyor.

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Saliha Şahin, 5 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da hayata merhaba demiştir. 1,83 m boyundaki milli voleybolcu, şu anda Eczacıbaşı Voleybol Takımı’nda oynuyor. Genç yetenek, voleybol kariyerine Karayolları altyapısında başlamış, 2018 yılında Eczacıbaşı VitrA’ya transfer olmuştur.

1998 doğumlu smaçör, 2018-2019 sezonunda Karayolları takımında kiralık olarak forma giymiştir. Ardından, 2019-2020 sezonunda Eczacıbaşı VitrA’ya katılmıştır. O tarihten beri turuncu beyazlı formayı giymekte olan Saliha, ilk büyük başarısını 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak elde etmiştir. Ayrıca, 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’na ilk kez katıldığında gümüş madalya kazanma başarısı göstermiştir. Saliha, 2020-2021 sezonunda ise, 2020 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu’nu kazanmıştır.