Salim Güran’dan Cinayetle İlgili Açıklama

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice katledilmesi olayı hala derin bir sır perdesinin arkasında kalıyor. 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulunmuştu. Bu korkunç olay sonrasında amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Olay, tüm Türkiye’nin dikkatini çekiyor. Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

AMCA SALİM GÜRAN’DAN YENİ AÇIKLAMA

Narin Güran davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum Cezaevinde tutuklu olan amca Salim Güran, avukatı Onur Akdağ aracılığıyla önemli bir açıklama yaptı. Sosyal medya üzerinden paylaştığı açıklamada, ailesiyle evinde oturduğunu ifade eden Güran, yeğeni Narin’in katlinden sorumlu tutulmasının kendisine yapışan bir kara leke olduğunu belirtti. “Avukatım evimde olduğumu her türlü veriyle ispatladı” diyerek, duruşmada cinayet saatinde ne kadar yoğun internet kullandığını aktardığını söyledi. Aynı saatte yeğeninin tek faili olan ve 3 aydır konuşmadığı Nevzat’ın, HTS kayıtlarıyla az internet kullandığını açıklığa kavuşturduğunu vurguladı. “Cinayet saatinde fatura ödediğimi kanıtlarıyla sundu” diyen Güran, konum bilgilerinin haritalandırılmasını istedi.