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Salman’a 4 Yıl Hapis İstendi

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DAVANIN ARKA PLANI

Birgün gazetesinde 1 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum” başlıklı haberdeki ifadeleri dolayısıyla, Salman hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın görülmesi İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

SAVCILIK GÖRÜŞÜ

Duruşma sırasında davaya ilişkin görüşünü ifade eden Cumhuriyet savcısı, Salman için 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme, sanık avukatının savunmasını hazırlayabilmesi için ek süre tanıyarak duruşmayı erteledi.

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