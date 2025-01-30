Salvan Momika İsveç’te Öldürüldü

KURAN’IN YAKILMASIYLA TANIŞILAN İSVEÇ’TE ÖLÜ BULUNDU

İsveç’te Kuran-ı Kerim’i yakarak tanınan Iraklı Salvan Momika’nın, Çarşamba günü Stockholm’daki evinde yaşamını yitirdiği bildiriliyor. İsveç basınındaki haberlere göre, Stockholm’un Södertälje mahallesindeki bir apartmanda ‘şüpheli eylemler’ nedeniyle polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine giden ekipler, Momika’yı ölü olarak buldu.

POLİS OLAYLA İLGİLİ DETAYLARI AÇIKLADI

Polis sözcüsü Nadya Norton, 38 yaşındaki Momika’nın vurularak hayatını kaybettiğini onayladı. Olayın, Momika’nın internet üzerinden bir yayın yaparken gerçekleştiği kaydedildi. Stockholm polisi, saldırganın kimliğiyle ilgili henüz bir açıklama yapamayacaklarını belirtti. Kuran-ı Kerim yakma eylemlerine ilişkin mahkemede yargılandığı bilinen Momika’nın cezasının bugün verileceği bilgisi de ortaya çıktı.