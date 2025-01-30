Salwan Momika İsveç’te Silahlı Saldırıda Öldürüldü

SALWAN MOMİKA’NIN ÖLDÜRÜLMESİ

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündeme gelen Salwan Momika’nın vurularak yaşamını yitirdiği açıklandı. Aftonbladet gazetesinin aktardığı habere göre, 38 yaşındaki Momika, dün gece Södertälje’deki bir apartman dairesinde silahlı saldırıya uğradı. Olay, Momika’nın Tiktok’ta canlı yayın yaparken meydana geldi. Gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis, Momika’nın cansız bedenini buldu. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

NEFRET SUÇUNDAN YARGILANMA SÜRECİ

Salwan Momika, İsveç’te gerçekleştirdiği Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri nedeniyle nefret suçu kapsamında yargılanıyordu. Iraklı Momika ve Salwan Najem’in yargılanmaları 16 Ocak’ta başlamıştı. Stockholm Bölge Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, iki sanığın dört ayrı olayda Kur’an-ı Kerim yakarak “etnik ya da ulusal bir gruba karşı nefret suçu işledikleri” belirtilmişti. Mahkemenin kararını 31 Ocak Cuma günü açıklaması bekleniyordu.

KUR’AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONLARI

Salwan Momika ve Salwan Najem, 28 Haziran 2023 tarihinde, Kurban Bayramı’nın birinci gününde, Stockholm’de polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i yakmışlardı. İkili, Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği ve İsveç Parlamentosu önünde de benzer eylemler gerçekleştirmiş, Irak bayrağını da yere atarak provokasyon yapmıştı. Momika, 24 Ağustos 2023’te tekrar Stockholm Camisi önünde Kur’an-ı Kerim yakmış ve 3 Eylül 2023 tarihinde de Malmö’de bu eylemi gerçekleştirmiş, bu sırada protestolar yaşanmıştı. Son olarak, 21 Ekim 2023’te Stockholm’de İsrail’e destek mitingi sırasında Kur’an-ı Kerim ve Filistin bayrağını yakmıştı.