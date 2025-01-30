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Şam’da Askeri Temas ve İşbirliği Görüşmeleri

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ŞAM’DA ASKERİ TEMAS

Bakanlık kaynakları, Suriye’ye giden Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle ilgili şunları aktarıyor: “Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, savunma ve güvenlik konusunda işbirliği tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşeceğimizi ve sonrasında hazırlanacak yol haritasına göre gerekli desteği vereceğimizi açıklamıştık.” Yeni Suriye Yönetimi ile Suriye sahasında görev yapan birlik komutanlarının teması, en başından beri sürmekte.

ÖNEMLİ İLK TEMAS

Dün gerçekleştirilen ziyaret, Bakanlık karargâhından Suriye’ye giden ilk heyet ve ilk temas olması açısından önemli. Dünkü görüşmede, hem Suriye hem de Türkiye için tehdit oluşturan terör örgütleri ile ortak mücadele başta olmak üzere, savunma ve güvenlik konularında nelerin yapılabileceğine dair karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Önümüzdeki dönemde ortaya konulacak ihtiyaçlar çerçevesinde görüşmelere devam edilecek.

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