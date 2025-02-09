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Spor

Samet Akaydin: “Şanssız Bir Mağlubiyet Aldık”

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MAÇIN İKİNCİ YARISINDA ŞANSIZ GOLLER

Süper Lig’in 23. haftasında oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, deplasmanında Kasımpaşa’ya 3-2 kaybetti. Maç sonrası, Çaykur Rizespor’un deneyimli savunma oyuncusu Samet Akaydin, basın mensuplarına maç değerlendirmesi yaptı.

ŞANSSIZ GOLLER VE MÜCADELE RUHU

Samet Akaydin, karşılaşmanın başlangıcındaki performanslarına vurgu yaparak, “Aslında oyuna iyi başladık ama şanssız bir gol yedik. Beraberliği erken bulduk ama ondan sonra yine şanssız bir penaltı. Aslında bugün pozisyon yokken iki tane gol yedik. Bugün gerçekten şanssızdık. İyi mücadele ettik. Cezalı oldum bu hafta, inşallah önümüzdeki maçlarda puan alacağız” şeklinde konuştu.

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