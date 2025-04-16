Şampiyonlar Ligi’nde Hata Yaşandı! Marş Yanlış Çaldı

FUTBOLDA ŞAŞKINLIK YARATAN MARŞ HATASI

Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında Aston Villa, sahasında Paris Saint-Germain’i konuk edince, maç öncesinde yaşanan bir hata sosyal medyada büyük ilgi gördü. Stat hoparlörlerinde yanlışlıkla UEFA Avrupa Ligi marşı çaldı. Bu durum, hem tribünlerde hem de futbolcular arasında şaşkınlık yarattı.

FUTBOLCULAR GÜLMEKTE ZORLANDI

Sahada dizilen iki takım, seremoni sırasında yanlış marş çaldığını anlamakta gecikmedi. Özellikle Aston Villa futbolcularının yüz ifadeleri dikkat çekerken, bazı oyuncular gülümsememek için zorlandı. Stat yönetimi hatayı fark etmedi ve müzik seremoni boyunca kesintisiz çalmaya devam etti. Marş sonlandırıldığında futbolcular yarı sahalarına geçenin hemen ardından gerçek Şampiyonlar Ligi müziği hoparlörlerden yükseldi. Ancak bu noktada artık her şey için çok geçti.

SOSYAL MEDYA’DA YORUM YAĞMURU

Yaşanan olay, özellikle X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu. Kullanıcılar, “Yanlış ligde çaldılar ama doğru mücadeleyi verdiler”, “Finale giden yolda küçük bir sapma” gibi esprili yorumlarla dikkat çekti.

UEFA’DAN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Henüz UEFA’dan resmi bir açıklama yapılmadı. Organizasyonun bu hatayı nasıl değerlendireceği büyük bir merak konusu oldu. Bu olay, Şampiyonlar Ligi tarihine geçen önemli bir teknik hata olarak kayıtlara geçti.