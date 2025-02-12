Şampiyonlar Ligi’nde Kritik Maçlar Oynandı

AVRUPA FUTBOLUNDA PLAY-OFF KARŞILAŞMALARI BAŞLADI

Avrupa futbolunun kulüp bazındaki en üst düzey organizasyonu play-off mücadelerine sahne oldu. Geçtiğimiz gece toplamda 4 önemli karşılaşma gerçekleştirildi ve bu sürecin en dikkat çekici maçı son iki yılın şampiyonları olan Real Madrid ile Manchester City arasında yapıldı. İşte dünkü maçların tüm ayrıntıları…

PSG, BREST’E KARŞI KAZANMAYI BAŞARDI

Paris Saint-Germain, Brest ile karşılaştığı maçta hata yapmadı ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç, PSG’nin play-off turundaki hedeflerine bir adım daha yaklaşmasına katkı sağladı. Maçın detayları da merakla bekleniyor.