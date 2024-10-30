Şampiyonluk Mücadelesi Devam Ediyor**

PSIKOLOJIK AVANTAJ VE PUAN FARKI

Posta yazarları, Galatasaray’ın rakiplerine karşı elde ettiği puan farkının yalnızca psikolojik bir avantaj sağladığını dile getiriyor. Galatasaray, Fenerbahçe’nin ardından Beşiktaş’ı da yenerek ligdeki puan farkını açtı. Peki, Süper Kupa maçından bu maça nasıl bir farklılık gösterdi? Şoray Uzun, “Süper Kupa maçı bir kazaydı. Sezon öncesi gevşeklik mi desek, işi sıkı tutmamak mı desek bilemedim. Galatasaray derbide işi ciddiye aldı. Bence fark bu.” diyor. Puan farkının iki maça bağlı olduğunu hatırlatan Uzun, “Unutmayalım ki Galatasaray’ın 9 puan geriden gelip şampiyon olmuşluğu var.” sözlerine yer veriyor.

BEŞİKTAŞ’IN OYNADIĞI MAÇTA TEMPO KAYBI

Coşkun Türk, Süper Kupa maçında Beşiktaş’ın çok iştahlı oynadığını, fakat bu kez tempolarını ayarlamakta zorluk çektiklerini belirtiyor. Galatasaray’ın ev sahibi avantajını kullandığını ve bu sayede büyük bir moral kazandığını ifade ediyor. Faik Gürses ise, Okan Buruk’un Beşiktaş’a karşı oynarken hızlı ve olgun hücumlarla rakibin dengesini bozduğunu vurguluyor. “İki ölü topta canına okudu.” diyerek, Beşiktaş savunmasındaki zafiyetleri de dile getiriyor.

AİDİYET DUYGUSU VE KALİTE

Galatasaray’daki aidiyet duygusunun yüksek olduğunu belirten yazarlar, Barış’ın her pozisyonda görev alabilme yeteneğini öne çıkarıyor. Şoray Uzun, “Barış Alper çok özel bir çocuk. Onda biraz Felipe Melo havası görüyorum.” diyor. Coşkun Türk, “Kaan’ın yokluğunda da sorun yaşamayacaktır.” ifadesiyle Okan Buruk’un kadrosunu nasıl yönettiğine dikkat çekiyor. Faik Gürses ise, kulübenin zenginliğinin Okan Buruk’un istediği rotasyonu yapmasında etken olduğunu belirtiyor.

BEŞİKTAŞ’IN MAĞLUBİYETİ VE HAKEM TARTIŞMASI

Beşiktaş, Galatasaray yenilgisi sonrasında hakeme yüklendi. Faik Gürses, hakemin maçın kaderini etkileyen hatalar yaptığını belirtiyor. “Arda Kardeşler maçın kaderi ile oynadı.” diyerek, Beşiktaş’ın yaşadığı sıkıntıları ifade ediyor. Coşkun Türk ise, “Sonuçta mağlubiyet sadece hakemle açıklanamaz Beşiktaş adına.” görüşünde. Şoray Uzun, “Galatasaray adına verilmeyen bir penaltı var.” diyerek, her iki takım adına hakemin yönetiminin kötü olduğunu belirtiyor.

BODRUM GALİBİYETİ VE TRABZON MAÇI

Fenerbahçe, Bodrum galibiyetine rağmen beklentilere cevap vermedi. Coşkun Türk, “Kazanacak kadar oynadı, ancak daha fazlasını yapabileceğinin sinyallerini verdi.” ifadelerini kullanıyor. Faik Gürses ise, “Trabzonspor son kozunu oynamak üzere.” diyor. Şoray Uzun, Fenerbahçe’nin bu maçta favori olduğunu ve oyuncularla birlikte takıma verilen güvenin artığını belirtmekte.

Mourinho’nun takım içinde ideal 11’i bulmaya çalıştığı düşünülüyor. Coşkun Türk, “Trabzon maçında Tadic ve Szymanski’nin olacağını düşünüyorum.” ifadesini kullanırken, Faik Gürses ise Mourinho’nun sürpriz kadro değişikliklerine taraftarın alıştığını belirtiyor. Şoray Uzun ise, “Fenerbahçe’nin futbolcu nazı çekecek hali artık yok.” diyerek, Mourinho’nun maç kazanmanın önemini bildiğini vurguluyor.

TRABZON’DA ÇANLAR KİMİ İÇİN ÇALIYOR?

Trabzon’da çanların yönetim, teknik heyet ve futbolcular için çaldığını ifade eden Coşkun Türk, “Fatura da herkese çıkabilir.” diyor. Faik Gürses, transferlerin yetersiz olduğuna dikkat çekiyor ve “Nwakaeme’den verim alınamadı.” ifadesiyle durumu özetliyor. Şoray Uzun ise, “Şenol Güneş’in transfer politikası tartışılabilir.” diyerek, yönetimin mali disiplinini vurguluyor. Trabzon’un bu sezon küme düşmesi halinde bile kazanan kulüp olduğunu ifade eden Uzun, kulübün borçlarının artık son bulmasını bekliyor.