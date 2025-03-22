Samsun’da Aranan Hükümlü Yakalandı

SUÇLULARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Samsun’un Atakum ilçesinde suç odaklarına karşı sert bir mücadele yürütülüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart 1998 tarihinde Samsun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 1’inci Müdürü Zeki Bayrak’ın öldürülmesiyle ilgili ‘Azmettirme’ suçundan 20 yıl hapis cezası alan, 2009 yılında gerçekleştirilen bir soruşturmada ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan da 4 yıl 5 ay 10 gün ceza alan Hüseyin K. hakkında önemli bir çalışma yaptı. Ayrıca, ‘Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama’ ile ‘Tefecilik yapmak’ suçlarından toplamda 42 bin 500 lira cezası bulunan Hüseyin K. için uzun süredir yakalama çalışmaları sürüyordu.

YAKALANDI VE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

5 Aralık 2022 tarihinden itibaren firari durumda olan ve bu dönemde Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan hükümlü, Atakum ilçesinde operasyon düzenlenerek yakalandı. Hızla gerçekleştirilen işlemle gözaltına alınan Hüseyin K., emniyete götürüldü. Bu tür operasyonların devam etmesi, bölgedeki asayişin güvence altına alınması açısından büyük önem taşıyor.