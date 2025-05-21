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Samsun’da Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

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SANATÇI AYDİLGEDEN ETKİLEYİCİ BİR KONSER

Samsun’un İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen 19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde sanatçı Aydilge bir konser verdi. Ancak bu etkinlik sırasında K.Ç. (19) isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından bıçaklı bir saldırıya maruz kaldı. K.Ç., karnından ve kalçasından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

OLAYDA 4 GÖZALTI

Yaralı genç tedavi altına alınırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip neticesinde bıçaklama olayına karışan Ö.T. (19), B.T. (19), Y.K. (18) ve M.Ö. (18) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

MAHKEME SÜRECİ

Gözaltına alınan 4 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edilerek nöbetçi mahkemede ifade verdi. Mahkeme, Ö.T., B.T. ve Y.K.’yı tutuklayarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi; M.Ö. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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