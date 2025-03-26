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Samsun’da Kaçak Midye Operasyonu Yapıldı

samsun-da-kacak-midye-operasyonu-yapildi

2 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinin Karageçmiş mevkiinde yaptığı bir operasyonla İstanbul’dan Samsun’a kaçak yolla getirilen 2 ton kara midyeyi yakaladı.

DOĞAL YAŞAM ALANINA GERİ GÖNDERİLDİ

Yasa dışı olarak toplanan bu midyeler, ekosisteme zarar vermemeleri amacıyla ekipler tarafından yeniden denize bırakıldı.

Olayla ilgili olarak iki kişiye, Su Ürünleri Kanunu’na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle toplamda 75 bin 540 TL idari para cezası kesildi.

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