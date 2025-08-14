Samsun’da Tüfekle Birini Vurdular

OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Saitbey Mahallesi Unkapanı Caddesi’nde 8 gün önce yaşanan olayda, çayevi önünde oturan 21 yaşındaki M.K., pompalı tüfekle gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda ensesinden yaralandı. Saldırının ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, ancak saldırganlar olay yerinden kaçmayı başardı.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları takip ve araştırmalar sonucunda tüfekle ateş eden 19 yaşındaki Ö.F.Ç. ve 19 yaşındaki B.A.’yı tespit ederek gözaltına aldı. Yapılan operasyonda, yakalanan şahısların yanında 1 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Polisteki sorgulamaları tamamlanan Ö.F.Ç. ve B.A., bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren iki şahıs, “adam öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.