Samsun’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

GÜVENLİK GÜÇLERİ DEVAM EDİYOR

Güvenlik güçleri, zehir taticilerine karşı yoğun denetim ve operasyon yapıyor. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, gelen istihbarat bilgileri doğrultusunda Atakum ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki B.K.’nın evine operasyon düzenliyor.

ÜÇ BİNDEN FAZLA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalar sonucunda, B.K.’nın evinde 3 bin 80 adet sentetik ecza maddesi bulunuyor. B.K., bu durum üzerine gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.